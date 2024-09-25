تواصل الاقتحامات للمسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، أمس الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال الصهيوني، في وقت قام الكيان بتركيب مصعد كهربائي في المسجد الأقصى بهدف تسهيل الاقتحامات. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” بأن عشرات المستعمرين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متفرقة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية.



وكانت حكومة الكيان الصهيوني قد وضعت، الأحد المنصرم، الأساسات لمشروع تركيب مصعد كهربائي في المسجد الأقصى، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، التي اعتبرت أنه يهدف إلى تسهيل الاقتحامات، وأفادت الوكالة بأن سلطات الاحتلال الصهيونية تقول إن المصعد الكهربائي سيخصص للمعاقين وكبار السن لتسهيل دخول المسجد الأقصى، مشيرة إلى أن الكيان الصهويني يعمل، طوال الأشهر الماضية، على تغيير الوضع القائم، بدعوى تنفيذ أعمال صيانة روتينية في محيط المسجد الأقصى. وذكرت “وفا” أن قوات الاحتلال “شيّدت برجا للتجسس أعلى المدرسة التنكزية المطلة على ساحات المسجد، يضم كاميرات مراقبة وأجهزة تنصت، وحواجز حديدية متنقلة عند باب الأسباط”.



يشار إلى أن قوات الاحتلال الصهيونية تواصل حصارها للمسجد الأقصى منذ السابع من أكتوبر 2023، من خلال تقييد دخول المصلين المسلمين إليه، وعبر تشديد إجراءاتها عند أبوابه ووضع السواتر الحديدية وتوقيف الوافدين إليه وعرقلة دخولهم.



