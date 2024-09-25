"الاحتلال يحاول تحويل لبنان إلى غزة أخرى"

جدد وزير الخارجية، أحمد عطاف، تضامن الجزائر مع لبنان في وجه "العدوان الصهيوني الشنيع"، معتبرا أن الاحتلال أثبت أنه لا يؤمن بالسلام ولا يريد السلام.

وفي كلمة لعطاف خلال جلسة مفتوحة لمجلس الأمن بشأن تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط ولبنان، أكد عطاف أن عدوان الاحتلال الصهيوني يستدعي الرفض المطلق ومحاسبة المتسببين فيه، معتبرا أن ما يتعرض له لبنان اكتملت فيه كل أركان الجرائم التي استنسخها الكيان من غزة.

وحسب وزير الخارجية فإن الكيان الصهيوني يحاول تحويل لبنان إلى غزة أخرى وهو "يبرهن لنا أن تمتعه بالأمن يكمن في حرمان الجوار منه".

وأكد عطاف أن الاحتلال الصهيوني أثبت أنه لا يريد السلام ويعتبر نفسه استثناء من كل الضوابط، مضيفا أن الشرق الأوسط بحاجة لتضافر جهود الجميع لتجنيبه ويلات حرب شاملة تلوح في الأفق القريب.

وشدد عطاف على أن الجهود يجب أن تركز على وضع حد للجحيم المسلط على الشعب الفلسطيني في غزة.