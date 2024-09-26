هل هي عودة فيروس كورونا؟

حذرت وكالة الصحة العامة الفرنسية، اليوم، من زيادة انتشار فيروس كورونا في البلاد، مع تأثير خاص على كبار السن، حسبما قالت وسائل إعلام محلية.

وبحسب بلاغ للهيئة العامة، فإنه خلال الأسبوع من 16 إلى 22 سبتمبر، ارتفعت المؤشرات المختلفة للمرض الناجم عن فيروس كورونا في جميع الأعمار على الأراضي الفرنسية، سواء على مستوى المدينة أو المستشفيات، حسبما قالت قناة "بي أف أم تي في" الاخبارية.

وقالت وزراة الصحة الفرنسية إن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما هم الأكثر تضررا، حيث تم إدخال 1013 إلى المستشفى أو دخول الطوارئ في هذه المرحلة.

وفي 15 أكتوبر، ستبدأ حملة تطعيم جديدة في فرنسا تركز على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا والأفراد الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس المسؤول عن عشرات الآلاف من الوفيات في البلاد خلال الوباء.

وكانت إيطاليا أعلنت تسجيل 93 حالة وفاة و 8490 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الفترة من 12 إلى 18 سبتمبر الحالي بنسبة انخفاض بلغت 12% عن الأسبوع السابق له، حسب بيان وزارة الصحة الإيطالية.