مساعدات لفائدة اللاجئين الصحراويين

وصلت، اليوم الخميس، مساعدات إنسانية متنوعة إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين، وذلك في إطار قافلة تضامنية جزائرية موجهة لسكان ولاية الداخلة المتضررين من التساقطات المطرية .

وتضم القافلة التضامنية المقدمة من الهلال الأحمر الجزائري، حسب بيان لهذا الأخير، مساعدات غذائية، أدوية ومستلزمات أخرى، وهي مناسبة تجدد من خلالها الجزائر عزمها على تعزيز أواصر الأخوة والصداقة بين الشعبين الشقيقين الجزائري و الصحراوي.

وكان في استقبال القافلة، بمطار تندوف كلا من رئيسة الهلال الأحمر الصحراوي ابتسام حملاوي ووالي تندوف دحو مصطفى، والسلطات العسكرية ، حيث تم شحن القافلة التي ستتوجه مباشرة إلى ولاية الداخلة .

وبالمناسبة عبرت مؤسسة الهلال الأحمر الصحراوي عن شكرها للجزائر حكومة وشعبا وعلى مواقف التضامن والتأزر، التي ما فتئت تقدمها الجزائر للشعب الصحراوي .