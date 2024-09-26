توقيف سارق الموزعات الآلية للأموال بالبليدة

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة أولاد يعيش لأمن ولاية البليدة من توقيف مشتبه فيه عن قضية سرقة مبالغ مالية من مكان عمومي ( مكتب البريد الموزعات الآلية للأموال.)

وأفاد بيان لذات المصالح، اليوم، أن قضية الحال "جاءت على إثر شكاوى تقدم بها مواطنون إلى مقر الفرقة مفادها تعرضهم لسرقة أموالهم أثناء قيامهم بعملية سحب لرواتهم من الموزعات الآلية للأموال بالمكاتب المخصصة المتواجدة على مستوى حي أول ماي بأولاد يعيش .

وأضاف البيان ، أنه "وبعد سماع الضحايا تم إخطار وكيل الجمهورية المختص إقليميا بموجب تقرير إخباري أولي، هذا الأخير أمر الضبطية القضائية للفرقة بمباشرة التحريات لتوقيف المشتبه فيه وتقديمه أمام النيابة".

مساعي الفرقة رفقة عناصرها من خلال جمع كل المعلومات والربط بين أحداث هاته السرقات، مع استغلال كاميرات المراقبة على مستوى المركز البريدي، أفضت إلى تحديد هوية المشتبه فيه وأسلوب الاحتيال المنتهج من قبله، أين يقوم هذا الأخير باستهداف فئة النساء و كبار السن مع انتهاج طرق احتيالية عن طريق الترصد لضحاياه داخل المكتب البريدي ( مكتب بريد الموزعات الآلية للأموال)، أين يقوم بدعوتهم وإقناعهم لتغيير الموزع بعد قيامهم بإجراء العملية و تدوين الرقم السري للبطاقة الذهبية بحجة أنه معطل، ثم يقوم بمباغتتهم و سحب المبلغ من الموزع دون أن يشعروا بذلك.

المشتبه فيه وبناءا على الشكاوى و الوصولات التي تحصلت عليها الفرقة المحققة من المركزي البريدي أثبتت أنه استولى على مبلغ يقدر بــ 167.000 دينار جزائري.

لتقوم عناصر الفرقة بعملية ترصد له، وتوقيفه على مستوى المكتب البريدي في حالة تلبس و إنجاز أربعة ملفات ضده عن قضية سرقة مبلغ مالي من مكان عمومي (مكتب بريد الموزعات الآلية للأموال) وتقديمه أمام النيابة المختصة إقليميا.