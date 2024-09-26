تلمسان: تفكيك شبكة تسوّق "الشمة" المقلدة

تمكنت مصالح الأمن بولاية تلمسان من تفكيك شبكة مكونة من ثلاثة أفراد مختصة في تهريب مادة التبغ (الشمة) المقلد.

وحسب بيان مصالح الأمن، اليوم، "تمكنت مصالح الأمن الحضري الثالث التابع لأمن تلمسان من حجز كمية معتبرة من مادة الشمة المقلدة، إذ انطلقت العملية بناءا على معلومات مفادها إقدام أفراد الشبكة على تهريب مادة الشمة المقلدة باستعمال شاحنة عن طريق التمويه على أساس نقل البصل".

وأضاف البيان "ليتم إعداد خطة محكمة مع ترصد المركبة إلى غاية دخولها إقليم ولاية تلمسان، أين تم توقيف الشاحنة وعلى متنها 3 أشخاص وأخضعت لعملية التفتيش بمدخل مدينة تلمسان حيث ضبط بداخلها كمية معتبرة من مادة الشمة المقلدة قدرت بـ 62 ألف كيس".

وبعد استيفاء جميع الإجراءات تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الاختصاص.