سوناطراك تقف إلى جانب المتضررين من الفيضانات

أطلقت سوناطراك اليوم الخميس، بمقر القاعدة اللوجستية التابعة لها بواد السمار في العاصمة، قافلة تضامنية لدعم المتضررين من الفيضانات الأخيرة التي مست ولايتي بشار والنعامة، والتي خلفت خسائر مادية معتبرة نتيجة السيول الجارفة التي ألحقت أضرارا بالمنازل والبنية التحتية.

وقد أشرف على الانطلاق الرسمي لهذه القافلة الإنسانية، حسب بيان للمجمع، كل من الأمين العام لسوناطراك عبد القادر زروقي، والأمين العام للنقابة الوطنية للشركة خلاف جرود.

وتضم القافلة 09شاحنات مقطورة محملة بمعدات لدعم البنية التحتية التي تضررت عقب الأمطار الطوفانية الأخيرة، والتي تشمل مولدات كهربائية وعتاد التنظيف والتطهير وإزالة مخلفات الأمطار، بالإضافة إلى معدات الإضاءة وأثاث خاص بالمؤسسات التعليمية، اذ سيتم توجيه الشاحنات إلى ولايتي بشار والنعامة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه العملية التضامنية تمت بالتعاون الوثيق مع واليي بشار والنعامة، حيث تأتي هذه التبرعات التي جمعتها مختلف الهياكل التابعة للمجمع "في إطار التزام سوناطراك المتواصل بتعزيز قيم التضامن الوطني والمسؤولية الاجتماعية بوصفها مؤسسة مواطنة".