مستغانم: عصابة سرقة السيارات وراء القضبان

تمكنت عناصر الأمن الحضري السابع بأمن ولاية مستغانم من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في سرقة المركبات مع توقيف 04 مشتبه فيهم، تتراوح أعمارهم بين 22 و 43 سنة ينحدرون من ولايات مستغانم، وهران، تلمسان مع استرجاع مركبة مسروقة.

القضية، حسب ما ورد في بيان مصالح الأمن، جاءت بناءا على "نداء من قاعة الإرسال مفاده تعرض سائق مركبة للاعتداء بواسطة أسلحة بيضاء محظورة متبوع بسرقة مركبته من طرف مجهولين، بعدما تم استدراجه من ولاية معسكر نحو ولاية مستغانم، كونه يحترف نقل الأشخاص عبر إحدى التطبيقات الإلكترونية الخاصة على مستوى الطريق الإجتنابي بحي الحشم".

وأضاف البيان "واستغلالا للمعلومات الخاصة بالمركبة المقدمة من قبل الضحية، مع تكثيف التحريات والأبحاث الميدانية والتحقيقات المعمقة أفضت إلى استرجاع المركبة المسروقة مع توقيف 04 متورطين في قضية الاعتداء متبوع بسرقة مركبة".

وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.