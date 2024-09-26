غليزان: سؤال كتابي لوزير التربية الوطنية

وجه عبد الله عماري نائب برلماني، عن حركة مجتمع السلم، عن الدائرة الانتخابية غليزان، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية، تحوز "الخبر" على نسخة منه، يكشف فيه

معاناة تلاميذ التعليم المتوسط ببلدية القطار، التي تشهد اكتظاظا غير مسبوق حسب بيان النائب.

وأشار البرلماني، إلى أن بعض التلاميذ اضطروا إلى التوجه للدراسة بمتوسطات البلدية المجاورة مازونة، بسبب رفض مؤسسات بلدية القطار استقبالهم، قاطعين بذلك مسافة تفوق الكيلومتر مشيا على الأقدام، لعدم توفر النقل إلى تلك المتوسطة، سواء الخاص، أو العمومي.

كما بين ذات النائب أن متوسطة الإخوة هني تبعد عن منازل هؤلاء التلاميذ ببضع أمتار.(20 إلى 100 متر فقط).

وبالموازاة فإن بلدية القطار تستقبل تلاميذ بلدية حمري.

وهؤلاء التلاميذ يجدون صعوبة جامة في التحصيل العلمي بسبب الكثافة، وانعدام حجرات التدريس إضافية.

وإزاء هذا فإن عماري يطالب الوزير في سؤاله عن بناء أقسام إضافية بتلك المتوسطات التي تشهد اكتظاظا،

وبرمجة بناء متوسطة أخرى ببلدية القطار.