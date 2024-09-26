الانتقال من مرحلة السبورة العادية إلى الإلكترونية

ثمن محافظ صالون التعليم وتكنولوجيات الرقمنة "ادوكتاك"، درياس عبد النور، المجهودات المبذولة من طرف الدولة لتحسين طرق التعليم وأساليبه من خلال إتباع أكثر الطرق والوسائل الحديثة على غرار السبورة الالكترونية المتصلة بالانترانت وهي الهدف الاسمي لتعميمها في شتى مراحل التعليم.

وأضاف درياس عبد النور، في برنامج اقتصاد ميلتميديا، يبث على الإذاعة الجزائرية، أن الذكاء الاجتماعي أضحى اليوم في خدمة التعليم والتعلم من خلال مساهمة الجميع في دعم هذا المسار على غرار المقاولين في جعل التكنولوجيا و لابتكار ضروريين في العليم.

وأشار في هذا الصدد إلى دور الشركات الناشئة من خلال تبنيها العديد من المشاريع والطرق حديثة التي يمكن الاستفادة منها في مراحل التعليم.