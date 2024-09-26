وهران: استرجاع 15 مركبة مسروقة

تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة بوهران، خلال هذا الأسبوع، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية دولية، تتكون من 03 أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 25 و65 سنة، مختصة في سرقة المركبات وتزوير ملفاتها القاعدية، مع استرجاع 15 مركبة من مختلف الأصناف، حسب بيان لخلية الإعلام و الاتصال.

وجاء في البيان الصادر، اليوم، أن العملية جاءت على "إثر مباشرة التحقيق حول معلومات بشأن نشاط شبكة إجرامية، مختصة في سرقة وتهريب السيارات و تزوير ملفاتها القاعدية، حيث أسفرت التحريات المعمقة التي باشرتها عناصر ذات المصلحة، تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، والمدعمة باستغلال وسائل التحري التقني، عن تحديد هوية الفاعلين وتوقيفهم، والكشف عن الأسلوب الإجرامي المتمثل في تزوير البيانات القاعدية لملفات إدارية خاصة بمركبات مسروقة بهدف طمس مواصفاتها التقنية، وذلك بتواطؤ موظفين من مصالح إدارية".

وأسفرت العملية، يضيف البيان، عن "ضبط 28 ملفا قاعديا مزورا واسترجاع 15 مركبة من مختلف الأصناف، منها من كانت محل سرقة بولايات مختلفة من الوطن، و أخرى محل تهريب دولي".

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا، عن قضية تكوين جماعة إجرامية منظمة، التهريب الدولي للمركبات، السرقة الموصوفة، التزوير واستعمال المزور في ملفات قاعدية للمركبات ، سوء استغلال الوظيفة والمشاركة.