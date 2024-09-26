اتحاد الجزائر يستقبل في هذا الملعب مؤقتا

رفض الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لحسين داي، طلب اتحاد الجزائر الاستقبال في ملعب 20 أوت على خلفية الأحداث الخطيرة التي شهدتها الشوارع المحيطة بالملعب بين أنصار الاتحاد وشباب بلوزداد، عقب مباراة أبناء سوسطارة وجمعية الشلف الموسم الماضي، وتعرضت يومها ممتلكات عمومية وخاصة للتحطيم.

إدارة اتحاد الجزائر، طلبت من الفاف والوزارة إيجاد حل، وعلى ضوء ذلك تقرر إعادة فتح ملعب نيلسون مانديلا لاحتضان مواجهة اتحاد الجزائر واتحاد بسكرة، المقررة يوم 2 أكتوبر ومباراة الاتحاد ومولودية البيض يوم 6 أكتوبر، في انتظار إعادة فتح أبواب ملعب 5 جويلية أين يستقبل التحاد منافسيه هذا الموسم.