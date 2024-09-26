الدرك يحبط محاولة تهريب 430 محرك بتندوف

تمكن عناصر الدرك الوطني بولاية تندوف، من احباط عملية تهريب 430 محركا و618 قطعة غيار مستعملة ، وذالك استغلالا لمعلومات واردة لأفراد فرقة الأبحاث بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية تندوف، مفادها عزم شبكة إجرامية تهريب شحنة كبيرة من المحركات وقطع الغيار المستعملة

وبعد مداهمة الحظيرة محل المعلومة، تم العثور على ثلاث حاويات محمولة على مقطورات،مغطاة و بعد إزالة النفايات الحديدية تم العثور على كمية معتبرة من المحركات وقطع الغيار المستعملة.

وقد أسفرت العملية عن توقيف مالك الحظيرة بتهمة تهريب بضاعة أجنبية، الى جانب حجز 430 محرك مستعمل و 618 وحدة من قطع غيار قديمة ،و 06 سيارات من علامات مختلفة وجرار و03 مقطورات مع حاويات، و02 رافعة شوكية وسيتم تقديم المتهم الى الجهات المختصة فور استكمال التحقيق