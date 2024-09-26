الشلف: توقيف متورطين في قضايا إجرامية

نجحت شرطة الأمن الحضري الثاني، بأمن ولاية الشلف، من خلال عمليات متفرقة، من الإطاحة بمتورطين في قضايا إجرامية، حسب بيان، لمصالح الشرطة.

ففي إطار محاربة جرائم السرقة، والمساس بالممتلكات أوقفت الشرطة شخصا يبلغ 41 سنة، بعد ثبوت ضلوعه في قضية السرقة، من داخل مركبة، بحيث استهدف الفاعل، جهاز تلفاز، وأغراض متنوعة.

وتمت عملية الإطاحة به، بالاستعانة بالنظام الآلي، للتعرف على البصمات،عقب تحريات تقنية، وأخرى ميدانية، مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه، الذي جرى توقيفه، وضبط متلبسا بحيازة سلاح أبيض محظور، من الصنف السادس، مع استرجاع المسروقات من داخل مسكنه، بموجب إذن

صادر عن الجهات القضائية المختصة، ولا تزال الأبحاث جارية عن شريكيه لتوقيفهما.

وأفاد بيان الشرطة، أنه "في إطار تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة عن الجهات العمومية، خاصة ما تعلق منها بالممارسات التجارية بطريقة غير شرعية، تمكنت المصلحة على إثر دوريات تأمينية بقطاع الاختصاص، من توقيف صاحب محل تجاري، بعد قيامه بكسر أختام، ونزع الشمع من محله الصادر ضده قرار غلق،لممارسة نشاط تجاري دون القيد في السجل التجاري.

وقد تم إنجاز ملفات قضائية ضد المشتبه فيهم،بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وقدموا بموجبها أمام الجهات القضائية المختصة للمتابعة القضائية.