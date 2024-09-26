غليزان: مليار دينار ديون زبائن سونالغاز

في ظل التراكم الكبير للديون غير المحصلة لدى زبائن سونالغاز، التي فاقت إلى غاية نهاية شهر أوت المليار دينار جزائري 1.598.988.875 دج،شرعت مديرية توزيع الكهرباء، والغاز بولاية غليزان، في عملية تحصيل مستحقاتها، حسب بيان للشركة.

وجاء في البيان "تلتمس الشركة من زبائنها التحلي بروح المسؤولية، وقيم المواطنة، لضرورة تسديد فواتير الكهرباء، والغاز في آجالها المحددة قانونا، وتفادي تراكم الديون.

وأضاف "لهذا الغرض، تضع سونلغاز - التوزيع عدة طرق لإمكانية تسديد الفواتير بكل سهولة وأمان، وذلك عن طريق التسديد في أي وكالة تجارية عبر الوطن،نقدا،أو بالبطاقة البنكية، أو عبر كافة مكاتب بريد الجزائر عبر الوطن، وكذا عن طريق الدفع الإلكتروني بالبطاقة بين البنكية أو الذهبية في جميع مكاتب بريد الجزائر

وختم "كما توفر ذات المصلحة للزبائن،على مستوى وكالاتها التجارية تسهيلات،بغية تسديد ديونهم المتراكمة،وذلك من خلال إمكانية جدولتها بعد دراسة خصوصية كل حالة (اعتمادا على عدد الفواتير غير المسددة والمبلغ الإجمالي للديون)."