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رياضة

حريق يأتي على دار الاتحادات بالعاصمة

26 سبتمبر 2024 ()
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التهم حريق دار الاتحادات الرياضية بالمدرسة العليا لعلوم الرياضة بشوفالي بالعاصمة، اليوم، والذي يضم 7 اتحاديات.

الحريق الذي اندلع عصر اليوم أتى على مقرات هذه الاتحاديات بالكامل ومعها على مخازن العتاد، ويتعلق الأمر باتحاديات الملاحة الشراعية، الرياضة للجميع، التجديف والكانوي كياك، الرياضة الجامعية، الرافل والبيلياردو، الرماية الرياضية، الكونغ فو شو.

وتنقلت عناصر الشرطة وتم فتح تحقيق على الفور كلشف ملابسات الحادث وأسبابه.

كما تنقل وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد للوقوف على الوضع ومعاينة الخسائر.

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