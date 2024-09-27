مالية: اجتماع تنسيقي حول تبييض الأموال

دعا وزير المالية، لعزيز فايد، إلى تعزيز قدرات خلية معالجة الاستعلام المالي في مجال مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال إطلاق برامج تكوينية متخصصة تهدف إلى تحسين الكفاءات التقنية والمهنية للعاملين في هذا المجال الحيوي.

وقال الوزير، أمس الخميس، بمناسبة ترؤسه اجتماعا للجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، حسب بيان وزارة المالية، إنّ "هذه الخطوة تتيح مواجهة التحديات المتزايدة، خاصة فيما يتعلق بمكافحة هذه الظاهرة بفعالية أكبر".

كما أكد الوزير على ضرورة التنسيق المستمر مع الخبراء الدوليين للاستفادة من الخبرات العالمية ولمواكبة أفضل الممارسات.

وكانت المناسبة فرصة ليجدد وزير المالية، يضيف البيان "دعوته إلى استمرار التعاون وتكثيف الجهود من أجل تحقيق الأهداف المسطّرة وضمان فعالية الاستراتيجية الوطنية في مواجهة التحديات المرتبطة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب"، وأسدى مجموعة من التعليمات المتعلقة "بتنظيم وبرمجة اللقاءات القادمة للجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب".

وتضمن جدول أعمال الاجتماع عرضا حول الخبرات المكتسبة عقب اللقاءات مع مجموعة العمل المالي، هذا العرض المشترك قدمه كل من المنسق الوطني ورئيس خلية معالجة الاستعلام المالي، وتمحور أساسا حول حيثيات اللقاء ونتائجه.

كما تناول الاجتماع عرضا قدمه رئيس مشروع تقرير التقييم الوطني حول "اقتراحات إعداد خريطة الطريق لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها، والتي تم اعتمادها من قبل اللجنة الوطنية في اجتماعاتها السابقة".