شهداء بغارة صهيونية على جنوب لبنان

استشهد 9 أشخاص من عائلة واحدة، اليوم الجمعة، بغارة نفذتها طائرات حربية صهيونية على بلدة شبعا جنوبي لبنان.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن "عائلة من 9 أشخاص استشهدت في غارة للعدو على منزل من 3 طوابق في شبعا". وليلا، نفذت الطائرات الحربية الصهيونية عدوانا جويا واسعا، وشنت سلسلة غارات عنيفة تركزت على مدينة النبطية (جنوب) وفق الوكالة، مشيرة إلى وقوع إصابات.

وأدت الغارات الصهيونية على 5 محافظات في البلاد، أمس الخميس، إلى استشهاد 92 شخصا وجرح 153 آخرين، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

ومنذ الإثنين الماضي، يشن الجيش الصهيوني أعنف وأوسع هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام، وأسفر عن أكثر من 730 شهيدا، بينهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى 2658 جريحا ونحو 390 ألف نازح، وفق رصد لبيانات السلطات اللبنانية الرسمية.