Comment l'Algérie a atteint 75 % d'autosuffisance alimentaire

Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Youssef Cherfa, a déclaré que l'Algérie a adopté une "démarche intersectorielle" pour renforcer la sécurité alimentaire et atteindre les objectifs de développement durable, dans le cadre de l'Agenda 2030 des Nations Unies et de l'Agenda 2063 de l'Union africaine, selon un communiqué du ministère de l'Agriculture.

Dans son discours, hier, à l'occasion de sa participation au Forum sur l'agriculture du G7 à Syracuse, en Italie, le ministre a souligné les grandes lignes de la stratégie de l'Algérie pour garantir sa sécurité alimentaire de manière durable. Il a indiqué que "la stratégie de l'Algérie pour renforcer sa sécurité alimentaire comprend la mise en œuvre du plan national de développement des cultures stratégiques (céréales, légumineuses, oléagineux, cultures sucrières et laiteries), visant à augmenter la production et la productivité pour répondre aux besoins nationaux, tout en réduisant les importations et en augmentant la contribution du secteur agricole aux exportations hors hydrocarbures, ainsi que la mise en œuvre du plan national pour renforcer les capacités de stockage des céréales".

Cherfa a également affirmé que "la couverture des besoins alimentaires par la production nationale à hauteur de 75 % représente le fruit des efforts déployés par les autorités publiques pour soutenir les agriculteurs (prêts facilités, terres, ressources en eau, subventions à la production, stockage, collecte des récoltes et transformation)".

Il a également mis en avant "la politique ambitieuse de l'Algérie pour promouvoir l'investissement agricole local et étranger, à travers l'aménagement de centaines de milliers d'hectares dans les wilayas du sud, afin de créer des pôles intégrés spécialisés dans la production de produits stratégiques à forte consommation, tout en garantissant une utilisation rationnelle des ressources en sol et en eau".