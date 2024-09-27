أسعار النفط عند هذه العتبة

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات، اليوم الجمعة، في محاولة لتعويض جزء من الخسائر التي لحقت بها في الجلستين الماضيتين، وسط آمال بانتعاش الطلب في الصين، حسب ما أفادت به منصة "الطاقة".

وتتجه أسواق النفط نحو تسجيل خسائر أسبوعية مع تركيز المستثمرين على توقعات زيادة الإنتاج من ليبيا وتحالف أوبك+، على الرغم من أن التحفيز الجديد من الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.

وبحلول الساعة 06:30 صباحا بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم نوفمبر، بنسبة 0.21%، لتصل إلى 71.75 دولارا للبرميل.

في الوقت نفسه، زادت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم نوفمبر، بنسبة 0.27%، لتصل إلى 67.85 دولارا للبرميل، بحسب الأرقام التي تتابعها لحظيا منصة الطاقة المتخصصة.

وأنهى الخامان القياسيان (برنت وغرب تكساس الوسيط) جلسة الخميس على انخفاض بنسبة 2.5% و2.9% على التوالي، رغم أنباء عن تحفيز نقدي جديد من الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، ومخاوف من أنّ تصاعُد التوترات في الشرق الأوسط قد يؤثّر في الإمدادات.