"هذه ورقة الطريق لربط مشروع "بلدنا" بالطاقة"

أكد الرئيس المدير العام لسونلغاز، مراد عجال، التزام المجمع بتجنيد كل إمكانياته لربط مشروع "بلدنا" بالطاقة "في الآجال المتفق عليها والموصى بها من طرف السلطات العليا للبلاد"، حسب ما جاء في بيان للمجمع العمومي.

ولدى استقباله، أمس الخميس، وفدا من المسيرين الرئيسيين في الشركة القطرية "بلدنا للصناعات الغذائية" بمقر المديرية العامة للمجمع، قال عجال إنّ سونلغاز سطرت في هذا الإطار ورقة طريق عملية، تمكنها من تنفيذ كل التزاماتها فيما يتعلق بالربط بالطاقة.

وأشار الرئيس المدير العام، حسب ما جاء في بيان سونلغاز، إلى "توفير 80 ميغاواط و8 منطلقات في المرحلة الأولى من المشروع فيما يخص الكهرباء، في انتظار استلام طلب الربط بالغاز من الطرف القطري".

من جانبه، أكد المدير التنفيذي للشركة القطرية في الجزائر، موريس غطاس، على "أهمية المشروع بالنسبة لمنطقتي إفريقيا والشرق الأوسط، معبرا عن مستوى الثقة التي توليها إدارة شركته لمجمع سونلغاز". وذكر المتحدث أنه تم يوم الأربعاء، عقد اجتماع موسع بين عدد من الإطارات المسيرة من الطرفين، لدراسة المواضيع المتعلقة بإنجاز المشروع، خاصة التفاصيل التقنية منها".