مسلوق يعلن ترشحه واستقالته

أعلن أمين مسلوق، المكلف بتسيير رابطة كرة القدم المحترفة، نائب رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، ترشحه لانتخابات رئاسة رابطة كرة القدم المحترفة، التي ستجري قبل نهاية العام الجاري.

وأشار مسلوق، في تصريحات للقناة الإذاعية الثالثة، إلى أن قرار الترشح جاء تجاوبا مع رغبة رؤساء أندية الرابطة المحترفة في مواصلة العمل الذي باشره قبل قرابة عام، بعد تعيينه على رأس اللجنة المسيرة المؤقتة التي تم تنصيبها بعد سحب الثقة من الرئيس السابق عبد الكريم مدوار.

وفيما رفض مسلوق، في ذات التصريحات، الكشف عن الفريق الذي سيمنحه التفويض لدخول الانتخابات، تعهد بالمقابل بالالتزام بمرسوم منع التنافي وازدواجية المناصب عبر تقديم استقالته من منصبه في المكتب الفدرالي لـ"الفاف".