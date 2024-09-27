غالي يجدد تنديده بموقف الرئيس الفرنسي

أعرب الرئيس الصحراوي، إبراهيم غالي، عن إدانته "للمواقف المخجلة" التي تبنتها أطراف معينة لدعمها الأطروحة الاستعمارية المغربية في الصحراء الغربية، داعيا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتهما في استكمال مسار تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا.

في كلمة للرئيس غالي خلال افتتاح أشغال الدورة العادية الخامسة للأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، مساء أمس الخميس ذكر في هذا الصدد إلى إعلان الرئيس الفرنسي "أنه سيقوم بالانتهاك السافر لميثاق الأمم المتحدة، بإعطاء ما لا يملك لمن لا يستحق، ويشارك دولة الاحتلال المغربي في التبجح علنا، وفي مقر المنظمة الدولية، بالدوس على القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وشدد الرئيس الصحراوي على مسؤولية مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة عموما في استكمال مسار تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا.

كما جدد مطالبة الاتحاد الافريقي "بفرض تطبيق مبادئ وأهداف قانونه التأسيسي، وخاصة احترام الحدود الموروثة عند نيل الاستقلال"، محذرا من "الخطر الداهم الذي تمثله دولة الاحتلال المغربي وممارساتها المفضوحة، كما حدث مؤخرا في اليابان، على وحدة وتماسك وانسجام المنظمة القارية".