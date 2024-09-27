القبض على طبيب جراح مزيف بمستشفى بالبليدة

ألقى عناصر الأمن التابعون للمركز الاستشفائي الجامعي فرانتز فانون بالبليدة، نهاية الأسبوع، القبض على عشريني انتحل صفة طبيب جراح بحرم المستشفى، وتحويله على مصالح الأمن للتحقيق معه. وتفيد المعلومات التي توفرت لدى "الخبر"، بأن عملية القبض جاءت تبعا لمراقبة عناصر الأمن الداخلي لنشاط وتحركات الطبيب المشتبه فيه، والذي بدا غريبا عن الطاقم الطبي للمستشفى.

وتم توقيفه بعد أن افتضح أمره، رغم محاولته الإفلات والهروب، عند مطالبته الكشف عن هويته المهنية، ليتم تسليمه بعدها لمصالح الأمن.

يشار أيضا إلى أنه سبق لعناصر الأمن الداخلي بالمركز الاستشفائي نفسه، كشف أمر شخص انتحل صفة طبيب، كان يمارس نشاطه الوهمي بشكل محير ليفتضح أمره ويتم تحويله على العدالة لمحاكمته.