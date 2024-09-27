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ثقافة

استرجاع أزيد من مليوني وثيقة تاريخية من فرنسا

27 سبتمبر 2024 ()
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كشف المنسق الجزائري للجنة المختلطة الجزائرية الفرنسية "تاريخ وذاكرة"، محمد لحسن زغيدي، الخميس بالمدية، عن استرجاع الجزائر أزيد من مليوني وثيقة تاريخية من فرنسا.

وأشار زغيدي خلال مداخلته برسم لقاء حول "السياحة في خدمة الذاكرة"، المنظّم بالمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية، في المدية، إلى أنّ استرجاع الجزائر للوثائق المذكورة أتى في إطار عمل اللجنة المختلطة الجزائرية الفرنسية.

وأكّد أنّ "الاهتمام الذي توليه الجزائر لمسالة الذاكرة تجسّد خلال السنوات الأخيرة باسترجاع أزيد من مليونين ومئتين وخمسين ألف وثيقة من الأرشيف الجزائري خلال الحقبة الاستعمارية".

وأضاف: "استرجاع هذا الأرشيف الذي يكتسى قيمة تاريخية "كبيرة" للجزائر، هو ثمرة عمل اللجنة المختلطة الجزائرية الفرنسية تاريخ وذاكرة، التي تمّ إنشاؤها في إطار المبادئ الأساسية المتضمنة في إعلان الجزائر الذي وُقّع في السابع والعشرين أوت 2022 بين رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ونظيره الفرنسي، ايمانويل ماكرون.

وذكّر زغيدي بالأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية لمسألة الذاكرة، والتي تُوّجت باستعادة 24 جمجمة لمقاومين جزائريين للاستعمار الفرنسي، في جويلية 2020، كانت متواجدة في متحف فرنسي.

كما دعا زغيدي إلى ترقية السياحة التاريخية من أجل "إعادة إحياء ذاكرة الشعب وتعزيز الروابط بين الأجيال وتقوية التلاحم الاجتماعي".

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