بطلب من الجزائر مجلس الأمن يعقد اجتماعا رفيع المستوى

يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة، بطلب من الجزائر، اجتماعا رفيع المستوى حول القضية الفلسطينية، وذلك على هامش النقاش العام للدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويرتقب أن ينطلق الاجتماع على الساعة الثالثة بتوقيت نيويورك (الثامنة مساء بتوقيت الجزائر)، -وفق ما أفادت به وأج- حيث سيلقي وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، كلمة خلاله.

كما سيقدم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إحاطة شاملة حول تطورات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية المحتلة والشرق الأوسط بصفة عامة، لاسيما في ظل النهج التصعيدي للاحتلال الصهيوني.

وسيعرف الاجتماع مشاركة أعضاء مجلس الأمن بوفود رفيعة المستوى.

يذكر أنه منذ السابع أكتوبر 2023، يشن الاحتلال الصهيوني عدوانا مدمرا على قطاع غزة، خلف أكثر من 41 ألف شهيد وأزيد من 96 ألف جريح وتسبب في كارثة إنسانية غير مسبوقة تمثلت في نزوح أكثر من 85 بالمائة من سكان القطاع وهو ما يعادل 1.9 مليون شخص.