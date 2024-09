La France restitue plus de deux millions de documents historiques à l'Algérie

Le co-président de la commission conjointe d’historiens algériens et français «Histoire et mémoire» " Mohamed Lahcen Zeghidi, a annoncé jeudi à Médéa que l'Algérie avait récupéré plus de deux millions de documents historiques en provenance de France.

Intervenant lors d'une rencontre sur "Le tourisme au service de la mémoire", organisée à la bibliothèque principale de lecture publique de Médéa, Zeghidi a précisé que cette restitution faisait partie du travail de la commission mixte algéro-française.

Il a affirmé que "l'intérêt accordé par l'Algérie à la question de la mémoire s'est concrétisé ces dernières années par la restitution de plus de deux millions deux cent cinquante mille documents des archives algériennes de l'époque coloniale".

Zeghidi a ajouté que "la récupération de cet archive, qui revêt une grande valeur historique pour l'Algérie, est le fruit du travail de la commission mixte algéro-française Histoire et Mémoire, créée dans le cadre des principes fondamentaux contenus dans la déclaration d'Alger signée le 27 août 2022 entre le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et son homologue français, Emmanuel Macron."

Zeghidi a, également, rappelé l'importance que le président de la République accorde à la question de la mémoire, qui s'est concrétisée par le rapatriement de 24 crânes de résistants algériens à la colonisation française, en juillet 2020, qui étaient conservés dans un musée français.

Enfin, Zeghidi a appelé à promouvoir le tourisme historique afin de "raviver la mémoire du peuple, renforcer les liens entre les générations et renforcer la cohésion sociale".