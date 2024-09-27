غارات صهيونية "عنيفة وغير مسبوقة" على بيروت (فيديو-صور)

شنت مقاتلات صهيونية، مساء الجمعة، سلسلة غارات "غير اعتيادية وغير مسبوقة" على ضاحية بيروت الجنوبية.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن الطيران الحربي الصهيوني نفذ سلسلة غارات على منطقة الضاحية الجنوبية دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل.

الجيش الإسرائيلي قام ب 20 غارة على نفس الهدف خلال 3 دقائق في ضاحية بيروت الجنوبية



قد نكون امام عملية اغتيال كبيرة pic.twitter.com/70ycVeFM03 — Hanzala (@Hanzpal2) September 27, 2024

وزعم الاحتلال الصهيوني، إنه استهدف المقر المركزي لحزب الله في قلب الضاحية الجنوبية ببيروت، في حين أوردت وسائل إعلام صهيونية بأن المستهدف الرئيسي هو أمين عام حزب الله حسن نصر الله.

وقالت إذاعة الجيش الصهيوني إن طائرات "إف-35" نفذت الغارات بواسطة قنابل خارقة للحصون والهدف هو مقر هيئة أركان حزب الله والمستهدف الرئيس هو زعيم حزب الله حسن نصر الله.

وأشارت إلى أن تقديرات الاستخبارات لا تستبعد أن تسفر الغارات عن مقتل عدد من كبار قادة فيلق القدس الإيراني.

ونقلت هيئة البث الصهيونية، عن مصادر أنه ليس مؤكدا حتى الآن ما إذا كان حسن نصر الله داخل مقر القيادة المركزي عند القصف.

بدورها نقلت رويترز عن مصدر مقرب من حزب الله بأن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله على قيد الحياة.

في حين نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصادر أمنية بأن حسن نصر الله في مكان آمن وما تتداوله وسائل الإعلام الصهيونية غير صحيح.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إنه تم استخدام قنابل تزن 2000 رطل خارقة للتحصينات في قصف الضاحية الجنوبية.

وأفادت قناة المنار التابعة لحزب الله بأن شخصا على الأقل استُشهد وأصيب 50 آخرون في الغارات الجوية الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت .

وتأتي هذه الغارات في اليوم الخامس لـ "أعنف" عدوان صهيوني على لبنان منذ 8 أكتوبر 2023.