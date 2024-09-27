الجزائر تقترب من توقيع اتفاق مع "غازبروم"

أفاد المدير العام لوكالة سلطة ضبط المحروقات، رشيد ناديل، اليوم الجمعة، أن الجزائر في مرحلة تطوير حقل لإنتاج الغاز بالتعاون مع شركة "غازبروم" الروسية، مشيرا إلى أن إبرام اتفاقية بهذا الشأن قريب.

وعلى هامش مشاركته في منتدى "أسبوع الطاقة الروسي" في موسكو قال ناديل، في تصريح له لـ "روسيا اليوم"، إن "هذا لقاء مهم جدا، بالنسبة لنا، لدينا اتصال مع شركة غازبروم التي تعتبر أهم مجمع في روسيا، كان لدينا مفاوضات، واليوم نحن تقريبا في طور توقيع الاتفاقية".

وأضاف: "نحن نستعمل الكثير من المعدات الروسية في منشآتنا البترولية، ونتواصل مع معهد المبادرات التكنولوجية للنفط والغاز الروسي، وجاهزون تقريبا فيما يخص المعايير والمقاييس الروسية، حتى نتمكن من استيراد الأجهزة".