وهران: رحيل بائع الكتب قبل عرض فيلمه في مهرجان الفيلم العربي

رحل، صبيحة اليوم، حمشاوي موسى عميد باعة الكتب على الرصيف في وهران، عن عمر ناهز 79 سنة، بعد مرض عضال، وتزامن رحيله عشية انطلاق مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي و اختيار الوثائقي المخصص له من قبل المخرجين مصطفى عبد الرحمان و الحاج فيطاس بعنوان " موسى أخر بائع كتب في وهران" ضمن المسابقة الرسمية للأفلام الوثائقية. ووري جثمانه الثرى بمقبرة عين البيضاء اليوم زوالا بعد صلاة العصر.

توفي الراحل بعد مسار طويل تاركا وراءه كتبه وسيارته المعطلة من نوع " نيفا" بحي كافينياك وحياة افناها في ممارسة شغفه ببيع الكتب والتحف القديمة، في أماكن متفرقة بمدينة وهران منذ رجوعه من فرنسا منتصف السبعينيات من القرن الماضي 1975.

عمي موسى من مواليد 2 نوفمبر 1945 بقرية ملالة قرب مدينة بجاية، هاجر رفقة العائلة المكونة من عشرة أفراد نحو فرنسا و هو طفل لا يتعدى الست سنوات سنة 1951 حيث تحصل على شهادة صناعة " الحلويات"، لكنه فضل ممارسة هوايته لبيع الكتب منذ استقراره بوهران في محل بشارع الأقواس رفقة شقيقه حسان الذي توفي السنة الماضية، ثم انتقل إلى محل في 27 شارع محمد بوضياف ( مستغانم سابقا) و بعد هدم العمارة قام بكراء محل بشارع" ميروشو" وسط المدينة و في أخر أيامه اتخذ من زقاق بمحاذاة شارع الأمير عبد القادر و حول سيارته من نوع" نيفا" إلى مكتبة و جدران الشارع إلى رفوف لرص كتبه و استقبال زبائنه من محبي الكتب. بقي يلازم مكانه وكتبه في كل الفصول لغاية الأيام الأخيرة بعد أن أقعده المرض في منزله بحي عمارات " ليسكير" وسط المدينة و فارق الحياة بالمستشفى. تحول " عمي موسى" مع سيارته القديمة المعطلة إلى معلم من معالم الثقافة بوهران و خصصت له قنوات عربية تقارير في مواقع إلكترونية و كذا فيلم قصير بعنوان" كتاب على العتبة" للشاب عبد الصمد شنافي شارك فيه في مهرجان جامعي للفيلم القصير و العديد من المقالات الصحفية.