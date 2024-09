Paludisme : Une commission médicale dépêchée au sud

Le ministère de la Santé a annoncé ce vendredi qu’une commission médicale spécialisée a été dépêchée au sud du pays, suite à la situation sanitaire préoccupante dans certaines wilayas du sud du pays.

Cette décision fait suite à une instruction directe du Président de la République, dans le but de faire face à l'apparition de cas de diphtérie et de paludisme importés dans ces régions, lit-on dans un communiqué du ministère de la santé.

Cette équipe médicale est composée d’un personnel médial qualifié et est chargée d'assurer la prise en charge des patients conformément aux protocoles médicaux en vigueur.

"Toutes les personnes affectées reçoivent les soins appropriés", a précisé le ministère, ajoutant qu'une "surveillance épidémiologique quotidienne est assurée aux niveaux central et local" pour suivre de près l'évolution de la situation.