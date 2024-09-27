وزارة الصحة تتحرك وتطمئن..

أصدرت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، بيانا هاما حول ظهور حالات الدفتيريا والملاريا الوافدة في ولايات الجنوب.

وجاء في بيان لها، "نظرا للوضع الصحي الذي تشهده بعض ولايات الجنوب مع ظهور حالات الدفتيريا والملاريا الوافدة، تطمئن وزارة الصحة أن جميع الحالات يتم التكفل بها وفق البروتوكولات العلاجية المعمول بها وأنه يتم ضمان متابعة يومية للوضعية الوبائية على المستوى المركزي والمحلي".

وأكدت وزارة الصحة، في بيانها، أن "الجزائر حصلت على شهادة منظمة الصحة العالمية للقضاء على الملاريا و أن الحالات المسجلة حاليا هي حالات وافدة من بلدان موبوءة".

وبأمر من رئيس الجمهورية، ونظرا للظرف الراهن –وفق الوزارة- "انطلقت اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024 لجنة طبية متكونة من طاقم طبي مؤهل، كما تم إرسال طائرة محملة بكميات كبيرة من الأدوية والأمصال المضادة للدفتيريا و وسائل الحماية اللازمة إلى كل من تمنراست و إن قزام و برج باجي مختار".

كما أوفدت وزارة الصحة أمس الخميسن بعثة خبراء إلى ولايتي تمنراست و إن قزام للوقوف على الوضعية السائدة و توفير حصة من الأدوية والأمصال المضادة للدفتيريا، ومن المقرر أيضا إرسال مهمة ثانية يوم الأحد 29 سبتمبر 2024 إلى ولاية برج باجي مختار مجهزة أيضا بحصة من الأدوية والأمصال المضادة للدفتيريا، تضيف الوزارة.

وأشارت الوزارة، إلى أن "هذه المنتجات يتم توزيعها على مدار السنة في إطار تزويد المؤسسات الصحية وأن ما يتم نقله خلال هذه المهمات ما هو إلا مكملات إضافية".

وأكد المصدر أن "وزير الصحة، عبد الحق سايحي يتابع الجانب العملياتي بالتنسيق مع ولاة الولايات المعنية والمؤسسات الصحية في عين المكان".