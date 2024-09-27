بداية متعثرة للمولودية وبلوزداد وفوز ثمين للشبيبة

تعثر فريقا مولودية الجزائر (حامل اللقب) والوصيف شباب بلوزداد في خرجتهما الأولى هذا الموسم واكتفيا بالتعادل على ميدانهما أمام كل من نادي بارادو (1-1) ووفاق سطيف (0-0) يوم الجمعة لحساب الجولة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الأولى موبيليس في الوقت الذي خرجت فيه شبيبة القبائل ظافرة باللقاء المحلي الذي جمعها بالضيف والصاعد الجديد أولمبي أقبو بالملعب الجديد حسين أيت أحمد بتيزي وزو 2-1

فريق مولودية الجزائر المنتشي بالتأهل إلى دور المجموعات من منافسة رابطة أبطال إفريقيا سقط في فخ التعادل أمام نادي بارادو (1-1) الذي خلق له العديد من المتاعب طيلة أطوار المباراة وكان السباق إلى فتح باب التسجيل بواسطة بولبينة عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 61. ولم ينتظر أصحاب اللونين الأخضر والأحمر طويلا لتعديل النتيجة بواسطة المستقدم الجديد الدولي اندي دولور (د 64).

وأنهى الأكاديميون المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد المدافع آيت عبد السلام في الوقت بدل الضائع. ويتصدر بولبينة ترتيب الهدافين برصيد 3 أهداف بعد الأولين المسجلين في الجولة الافتتاحية أمام أولمبي الشلف2-0.

من جهته، لم ينجح شباب بلوزداد في تحقيق الفوز بمناسبة استقباله لوفاق سطيف بملعب 20 أوت واكتفى بنقطة واحدة رغم مشاركة المهاجم الدولي والمستقدم الجديد إسلام سليماني العائد إلي صفوف الشباب بعد تجربة احترافية في الخارج عمرت 11 سنة.

أما وفاق سطيف الفائز على مولودية البيض (1-0) في خرجته الأولى فرفع رصيده إلى أربع نقاط بعد النقطة الثمينة التي عاد بها من العاصمة.

أما شبيبة القبائل بقيادة المدرب الجديد عبد الحق بن شيخة فدشنت ملعبها الجديد بفوز ثمين وبطعم خاص على الضيف والجار الصاعد أولمبي أقبو (2-1) في الداربي القبائلي الذي حضره جمهور غفير وعرف تنافسا كبيرا.

وافتتح باب التسجيل للشبيبة اللاعب بوعالية في الدقيقة الثانية قبل أن يعدل الضيوف بواسطة اللاعب هارون في الدقيقة 39 عن طريق ضربة جزاء.

وانتظر "الكناري" الشوط الثاني لتسجيل هدف الفوز عن طريق المستقدم الجديد أيمن عبد العزيز لحمري (63). الجولة الثانية تميزت بالفوز الوحيد خارج الديار وكان من نصيب اتحاد بسكرة العائد بالنقاط الثلاثة من البيض امام المولودية المحلية (1-0) بهدف سعد عبد الجليل. وهذا الانهزام هو الثاني لمولودية البيض بعد الخسارة في الجولة الافتتاحية أمام وفاق سطيف0-1

وانتهت المباراة بين أولمبي الشلف وضيفه شباب قسنطينة بالتعادل السلبي(0-0) وهي نتيجة لا تخدم أبناء المدرب سمير زاوي المنهزمين في اللقاء الأول أمام نادي بارادو0-2.

وتختتم الجولة الثانية يوم غد السبت بإجراء اللقاءات الثلاثة الأخيرة: نجم مقرة - اتحاد الجزائر (18:00) دون جمهور، شبيبة الساورة - اتحاد خنشلة (16:00) وترجي مستغانم- مولودية وهران (18:00) دون جمهور.