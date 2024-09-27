نتنياهو يتحدث لقاعة فارغة في اجتماع الجمعية العامة (فيديو)

قاطع عدد كبير من الوفود الدبلوماسية كلمة ما يسمى بـ "رئيس وزراء" الكيان الصهيوني، المجرم النتن ياهو اليوم الجمعة، في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الـ 79، حيث انسحبوا من مقر الجمعية معبرين عن تضامنهم مع الشعبين الفلسطيني واللبناني، واحتجاجا على الإبادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني الهمجي.

وأفادت وسائل إعلام بأن دبلوماسيين ووفود عدد من الدول غادروا القاعة بمجرد صعود النتن ياهو على المنصة لإلقاء كلمته، وسط هتافات ضده وتصفيق حار داخل الجمعية العامة، اعتراضا على العدوان المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة وعلى لبنان.

عسى ما يبقى أحد معهم

انسحاب جماعي للأعضاء والمسؤولين لحظة قيام رئيس دولة الاحتلال (نتن ياهو) إلقاء كلمته

وقد بدأت القاعة شبه فارغة خلال حديثه.#ساعه_استجابه #الأمم_المتحدة #بوح_المشاعر pic.twitter.com/biOTU147wm — عهد العبرية (@hdalbry) September 27, 2024

وأكدت وفود غادرت القاعة أن المقاطعة "تعد أقل واجب للتعبير عن رفض وإدانة حرب الإبادة في غزة".

وأظهرت فيديوهات تداولتها وسائل إعلام قاعة الأمم المتحدة في نيويورك شبه فارغة ما أن شرع المجرم في إلقاء كلمته.