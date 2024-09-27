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العالم

نتنياهو يتحدث لقاعة فارغة في اجتماع الجمعية العامة (فيديو)

27 سبتمبر 2024 ()
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قاطع عدد كبير من الوفود الدبلوماسية كلمة ما يسمى بـ "رئيس وزراء" الكيان الصهيوني، المجرم النتن ياهو اليوم الجمعة، في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الـ 79، حيث انسحبوا من مقر الجمعية معبرين عن تضامنهم مع الشعبين الفلسطيني واللبناني، واحتجاجا على الإبادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني الهمجي.

وأفادت وسائل إعلام بأن دبلوماسيين ووفود عدد من الدول غادروا القاعة بمجرد صعود النتن ياهو على المنصة لإلقاء كلمته، وسط هتافات ضده وتصفيق حار داخل الجمعية العامة، اعتراضا على العدوان المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة وعلى لبنان.

 

 

وأكدت وفود غادرت القاعة أن المقاطعة "تعد أقل واجب للتعبير عن رفض وإدانة حرب الإبادة في غزة".           

وأظهرت فيديوهات تداولتها وسائل إعلام قاعة الأمم المتحدة في نيويورك شبه فارغة ما أن شرع المجرم في إلقاء كلمته.

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