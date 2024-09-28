الإبادة المستمرة في غزة في اليوم الـ358

شن الاحتلال الصهيوني عدوانا جويا جديدا، فجر اليوم السبت، أسفر عن سقوط شهداء في رفح ومخيم النصيرات.

وشنت طائرات الاحتلال الصهيوني غارة على منزل في "بلوك سي" بمخيم النصيرات وسط القطاع، فيما قصف بالمدفعية المناطق الشمالية الشرقية لمخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأفاد الدفاع المدني في غزة عن استشهاد فلسطينيين وعدد من الجرحى، نتيجة قصف صهيوني على منزل مأهول بالسكان يعود لعائلة "حرب" في "بلوك سي" بالنصيرات وسط قطاع غزة.

واستشهد شاب فلسطيني نتيجة قصف مدفعي استهدف الطريق الفاصل بين مخيمي المغازي والبريج وسط قطاع غزة.

وشن طيران الاحتلال الصهيوني، صباح اليوم، غارة استهدفت حي المنارة في خانيونس، وأفادت مصادر صحفية باستهداف مدفعية الاحتلال المناطق الجنوبية لحي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

وارتقى 4 شهداء ومصابون في قصف صهيوني استهدف منزلا في بلدة النصر شمال شرقي مدينة رفح. ووقعت عدة إصابات جراء إطلاق نار من آليات الاحتلال باتجاه خيام النازحين في مواصي بمدينة رفح.

ويواصل جيش الاحتلال الصهيوني، منذ عام تقريبا، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال الهمجي على غزة إلى استشهاد أكثر من 41 ألفا و534 شهيدا، وإصابة أكثر من 96 ألفا و92 آخرين، ونزوح 90 بالمائة من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.