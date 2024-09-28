رئيسة برلمان سلوفينيا تزور الجزائر

تقوم رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية سلوفينيا، أورشكا كلاكوتشار زوبانتشيتش، بزيارة رسمية للجزائر تدوم ثلاثة أيام.

وكان في استقبال البرلمانية، وفق بيان للمجلس الشعبي الوطني، ليلة أمس بالمطار، رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي. وتأتي الزيارة "بدعوة رسمية في إطار توطيد العلاقات المتميزة التي تجمع بين الهيئتين التشريعيتين".

وقد كان رفقة بوغالي، خلال مراسم الاستقبال، كل من نائبه منذر بودن، إلى جانب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية، محمد خوان، ورئيسة المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائر - سلوفينيا، ماريا عمراوي.

وأضاف البيان أن الزيارة ستكون "سانحة لتعزيز العلاقات الممتازة التي تجمع البلدين، كما ستكون فرصة لبحث وتدارس آليات ترقية التعاون المشترك في المجالات المختلفة، وبذل المزيد من الجهد للارتقاء به إلى مستوى العلاقات الثنائية الجيدة".

كما ستجري زوبانتشيتش خلال إقامتها، وفق البيان، محادثات مع رئيسي غرفتي البرلمان، وستعقد لقاءات عديدة مع كبار المسؤولين في الدولة، يضيف البيان.