بيان جديد لفائدة الجالية الجزائرية بلبنان

أعلنت السفارة الجزائرية في لبنان، اليوم السبت، أن عملية ترحيل المواطنين الجزائريين المتواجدين في لبنان في طور الإعداد والتنظيم.، حسب ما أفاد به بيان للسفارة

وجاء في بيان السفارة أنه "إلحاقا بالبيان المؤرخ في 25 سبتمبر الجاري، المتعلق بتنظيم عملية ترحيل أفراد الجالية، وفي إطار طمأنة كافة أبناء الجالية الجزائرية والتفاعل مع تساؤلاتها وانشغالاتها، تعلم السفارة أن "هذه العملية هي في طور الإعداد والتنظيم، تبعا للطلبات الواردة إلينا عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بالسفارة([email protected]) ".

ودعت السفارة الجزائرية المواطنين الذين "لم يتواصلوا مع مصالحها لإرسال طلباتهم في أسرع الآجال"، وأكدت أنها "تبقى على اتصال دائم مع أبناء الجالية الجزائرية المتواجدة في لبنان، وتسعى للاستماع والتفاعل مع كل انشغالاتهم في هذه الظروف".