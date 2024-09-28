تسويق أول أنسولين جزائري الصنع

أعلن المدير العام لمجمع "بيوكار"، عبد القادر عمراوي، أمس الجمعة، بالجزائر العاصمة، عن تسويق أول أنسولين جزائري يحمل تسمية "بيوميكس" و"بيورابيد"، بداية من الأسبوع المقبل.

وخلال حفل الإطلاق الرسمي لأول أنسولين جزائري الصنع من طرف مجمع مخابر "بيوكار"، نقله التلفزيون الجزائري، أكد عمراوي أن هذا المنتوج "يعد ثمرة جهود وأبحاث تتماشى ومساعي الدولة في تطوير الصناعة الصيدلانية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال، كما يعد خطوة هامة نحو التكفل الأمثل بمرضى السكري".

وأبرز عمراوي أن مادة الأنسولين التي كانت تستورد، "ستكون متوفرة في السوق الجزائرية، بداية من الأسبوع المقبل، وستكون بنوعين، الأول ذو مفعول سريع والثاني بين السريع والبطيء كدواء (جنيس)"، مشيرا إلى أنه "قبل نهاية السنة الجارية ستضع مخابر "بيوكار" أكثر من مليون علبة في السوق موجهة لكافة الفئات العمرية في شكل أقلام".

وأضاف نفس المتحدث أن الهدف يتمثل في "تصدير ما قيمته أكثر من 250 مليون أورو من مادة الأنسولين قبل نهاية سنة 2025"، لافتا إلى أن "التصدير سيكون موجها للعديد من الدول العربية والإفريقية على غرار العربية السعودية والعراق وتونس وليبيا".

ومن جانبه، أشار رئيس قسم الطب الداخلي بالمؤسسة الاستشفائية "بئر طرارية" بالأبيار، البروفيسور عمار طبايبية، إلى أن "10.5 بالمائة من السكان بالجزائر مصابون بمرض السكري، تتراوح أعمارهم ما بين 20 و79 سنة"، مضيفا أن "نصفهم يجهل إصابته بهذا الداء الذي يتسبب في مشاكل صحية عديدة تصيب العيون والكلى والقلب".