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مرّاد يفتتح السنة التكوينية الجديدة بالمدرسة الوطنية للإدارة

28 سبتمبر 2024 ()

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أشرف إبراهيم مرّاد، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على مراسم افتتاح السنة التكوينية 2024/2025 بالمدرسة الوطنية للإدارة، وفق ما أفاد به بيان لوزارة الداخلية، اليوم السبت.

وأفاد البيان بأن "مراسم الافتتاح حضرها وسيط الجمهورية وولاة الجزائر، البليدة، تيبازة وبومرداس وعدد من الإطارات السامية للدولة، كما شهدت الفعاليات مشاركة هامة لأساتذة المدرسة وطاقمها المشرف"، حيث خصص الدرس الافتتاحي لموضوع "المسير العمومي بين متطلبات السياق الراهن وتحديات التسيير بالنتائج".

وخلال كلمة افتتاحية للمدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة، عبد المليك مزهوده، ذكر "بالظروف الحسنة التي ميزت التحاق الدفعة الجديدة الخامسة والخمسين"، داعيا إلى "بذل جهود التحصيل العلمي على مستوى هذا الصرح العريق والتشبع بثقافة الخدمة العمومية"، يضيف البيان.

كما أكد مزهوده "عزم المدرسة على تكييف المنظومة التكوينية بما يتماشى مع الرهانات الحالية، لاسيما ما تعلق بالارتقاء بالتسيير العمومي، والتحول الرقمي، مع المضي في تعزيز برامج التعاون الدولي والتبادل المثمر للخبرات".

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