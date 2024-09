Communiqué de l'ambassade d'Algérie au Liban

L'ambassade d'Algérie au Liban a annoncé aujourd'hui, samedi, que l'opération de rapatriement des citoyens algériens présents au Liban est en cours de préparation et d'organisation, selon un communiqué de l'ambassade.

Dans ce communiqué, il est indiqué qu'en " complément du communiqué daté du 25 septembre concernant l'organisation de l'opération de rapatriement des membres de la communauté, et afin de rassurer tous les Algériens de la diaspora et de répondre à leurs préoccupations, l'ambassade informe que cette opération est en cours de préparation et d'organisation, en fonction des demandes reçues par e-mail à l'adresse de l'ambassade ([email protected])".

L'ambassade d'Algérie a également invité les citoyens qui "n'ont pas encore pris contact avec ses services à soumettre leurs demandes dans les plus brefs délais". Elle a confirmé qu'elle "reste en contact permanent avec les membres de la communauté algérienne au Liban et s'efforce d'écouter et d'interagir avec toutes leurs préoccupations dans ces circonstances".