رسميا.. اغتيال حسن نصر الله

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، عن اغتيال أمينه العام، حسن نصر الله، في عدوان صهيوني عنيف استهدف، أمس الجمعة، الضاحية الجنوبية في بيروت.

وقال الحزب في بيان له: "التحق سماحة السيد حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، برفاقه الشهداء العظام الخالدين الذين قاد مسيرتهم نحوًا من ثلاثين عامًا، قادهم فيها من نصر إلى نصر مستخلفًا سيد شهداء المقاومة الإسلامية عام 1992 حتى تحرير لبنان 2000 وإلى النصر الإلهي المؤزر 2006 وسائر معارك الشرف والفداء، وصولًا إلى معركة الإسناد والبطولة دعمًا لفلسطين وغزة والشعب الفلسطيني المظلوم".

وأضاف الحزب: "نبارك لسماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله نيله أرفع الأوسمة الإلهية، محقّقًا أغلى أمانيه وأسمى مراتب الإيمان والعقيدة الخالصة، شهيدًا على طريق القدس وفلسطين، ونعزي ونبارك برفاقه الشهداء الذين التحقوا بموكبه الطاهر والمقدس إثر الغارة الصهيونية الغادرة على الضاحية الجنوبية".

وأكد البيان على أن "قيادة حزب الله تعاهد الشهيد الأسمى والأقدس والأغلى في مسيرتنا المليئة بالتضحيات والشهداء أن تواصل جهادها في مواجهة العدو وإسنادًا لغزة وفلسطين ودفاعًا عن لبنان وشعبه الصامد والشريف".

وكان جيش الاحتلال الصهيوني استهدف، أمس الجمعة، الضاحية الجنوبية في بيروت بغارات ثقيلة، معلنا قصفه ما وصفه بالمقر المركزي لحزب الله في قلب الضاحية الجنوبية ببيروت.