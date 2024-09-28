وزير البترول النيجري في الجزائر

يشرع وزير البترول لجمهورية النيجر، صحابي عومارو، على رأس وفد هام من المسؤولين ومن الإطارات من الوزارة الأولى ومن قطاع المحروقات النيجري والشركة الوطنية للبترول SONIDEP، في زيارة عمل إلى الجزائر، ابتداء من اليوم السبت 28 سبتمبر 2024.

تأتي هذه الزيارة عقب زيارة محمد عرقاب، وزير الطاقة والمناجم إلى جمهورية النيجر، يومي 6 و7 أوت 2024، وتندرج هذه الزيارة، أيضا، في إطار بحث سبل تعزيز وتقوية علاقات التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة ولاسيما المحروقات.

كما تأتي هذه الزيارة تأكيدا للرغبة المتبادلة في فتح آفاق جديدة لتطوير العلاقـات بين البلدين التي تشهد تطورا مستمرا وملحوظا، مع الزيارات المتبادلة بين كبار مسؤولي كلا البلدين، من أجل تنفيذ برامج التعاون القائمة واستكمال المشاريع التنموية المشتركة، أهمها مشروع البحث والاستكشاف لشركة سوناطراك ومشروع أنبوب الغاز العابر للصحراءTSGP .

ويتضمن برنامج زيارة وزير البترول النيجري العديد من اللقاءات والزيارات، على غرار لقائه مع السيد وزير الطاقة والمناجم، وكذا العديد من المسؤولين، وكذا زيارة بعض المنشآت الطاقوية ومعاهد التكوين في القطاع، من أجل بحث سبل تنويع التعاون بين البلدين، ليشمل مجالات أخرى كالتكرير والبتروكيماويات والاستفادة من الخبرة الجزائرية في هذه المجالات.