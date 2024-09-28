وهران: 60 فيلما في المنافسة الرسمية لمهرجان الفيلم العربي

أعلن عبد القادر جريو، محافظ مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي، صبيحة اليوم السبت، في ندوة صحفية بفندق "ليبيرتي"، عن اختيار 60 عملا سينمائيا من بين 400 فيلم مسجل في المنصة الرقمية، للتنافس على جوائز الوهر الذهبي والفضي، في الطبعة 12، بعد ست سنوات من الغياب.

وتنقسم الأفلام المنتقاة إلى 11 فيلما روائيا طويلا و14 فليما روائيا قصيرا و8 أفلام وثائقية قصيرة و10 أفلام وثائقية طويلة.

كما برمجت المحافظة عرض 22 فيلما فلسطينيا بعنوان "غزة المسافة صفر"، في إطار المساندة مع الشعب الفلسطيني، سيتم عرضها في 7 أكتوبر، احتفالا بالذكرى السنوية الأولى لطوفان الأقصى.

ويتواجد من بين الأفلام الطويلة فيلمان جزائريان، هما "أرض الانتقام" لأنيس جعاد، وفيلم آخر.

وقرر المنظمون استحداث جائزة النقد لأحسن فيلم طويل. وكشف جريو عن مفاجآت في حفل الافتتاح، تتمثل في تكريم المخرج العالمي وصديق الجزائر كوستا غافراس، الحاصل على جائزة الأوسكار بفيلم "زاد" المنتج من طرف الجزائر، وسيكون برفقة زوجته ميشال غافراس، كما سيحظى محمد لخضر حمينة الحاصل على جائزة "السعفة الذهبية" الوحيدة على المستوى العربي، بالإضافة إلى تكريم الممثل المصري محمود حميدة.

وتأسف جريو لوفاة بائع الكتب، موسى حشماوي، مؤخرا، قبل عرض الوثائقي المخصص له من طرف الحاج فيطاس، والمختار في المسابقة الرسمية.