Le ministre nigérien du Pétrole en visite de travail en Algérie

Le ministre du pétrole de la République du Niger, Sahabi Oumarou, à la tête d'une importante délégation de responsables et de cadres du Premier ministère et du secteur pétrolier nigérien, ainsi que de la Société nationale des hydrocarbures (SONIDEP), effectue une visite de travail en Algérie à partir d'aujourd'hui, samedi 28 septembre 2024.

Cette visite fait suite à celle de Mohamed Arkab, ministre de l'Énergie et des Mines, en République du Niger, les 6 et 7 août 2024. Elle s'inscrit également dans le cadre de la recherche de moyens pour renforcer et consolider les relations de coopération entre les deux pays dans les domaines de l'énergie, en particulier des hydrocarbures.

Cette visite confirme également la volonté mutuelle d'ouvrir de nouvelles perspectives pour développer les relations entre les deux pays, qui connaissent une évolution continue et marquée, avec des visites réciproques entre les hauts responsables des deux nations, afin de mettre en œuvre les programmes de coopération en cours et de compléter les projets de développement communs, notamment le projet de recherche et d'exploration de Sonatrach et le projet de gazoduc transsaharien (TSGP).

Le programme de la visite du ministre nigérien du pétrole comprend de nombreuses réunions et visites, telles que sa rencontre avec le ministre de l'Énergie et des Mines, ainsi que plusieurs responsables, en plus de visites de certaines installations énergétiques et d'instituts de formation dans le secteur, afin d'explorer les moyens de diversifier la coopération entre les deux pays, en englobant d'autres domaines comme le raffinage, la pétrochimie et le partage de l'expertise algérienne dans ces secteurs.