التكفل بمخلفات الفيضانات جنوبي البلاد

سمحت الإجراءات التي اتخذتها وزارة الري، عقب الفيضانات التي ضربت 11 ولاية من جنوب الوطن، بإعادة تشغيل أنظمة توزيع مياه الشرب وإزالة مخلفات السيول في معظم المناطق المتضررة، وفقا لحصيلة الوزارة.

فوفقا لحصيلة وزارة الري، فقد شهدت الولايات المتأثرة، بما في ذلك بشار، النعامة، تبسة، البيض، تيارت، تمنراست، بني عباس، تندوف، غرداية، جانت، والأغواط، ارتفاعا في منسوب الأودية نتيجة التقلبات الجوية الأخيرة.

وقد تم اتخاذ إجراءات عاجلة للتكفل بالخدمات العمومية للمياه في أغلب هذه المناطق، مع استمرار العمليات حتى الآن.

وأوضحت وزارة الري أن الإجراءات العاجلة المتخذة تهدف إلى إيجاد حلول مؤقتة وسريعة للتعامل مع الأضرار، والحد من تأثيرات هذه الاضطرابات الجوية في المستقبل، لذلك تم إرسال فرق تقنية متخصصة لتقييم الأضرار التي لحقت بمنشآت الري، وإعداد خطط عمل بالتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية.

ومن بين الولايات الأكثر تضررا كانت بشار والنعامة. ففي بشار، توقفت كليا أهم أنظمة التزويد بالمياه الصالحة للشرب في بلديات بشار والقنادسة والعبادلة، كما تضررت قنوات جلب المياه، بما في ذلك قناة تحويل المياه لنظام بوسير وقناة جلب المياه من سد جرف التربة. كما تأثرت شبكات توزيع مياه الشرب والصرف الصحي.

وفي النعامة، كانت بلدية عين الصفراء الأكثر تضررا، حيث تسببت السيول في انسداد قنوات الصرف الصحي وانجراف قناة الضخ التي تزود المدينة بالمياه.

وتواصل وزارة الأشغال العمومية جهودها للتكفل بمخلفات الفيضانات التي أثرت على العديد من الولايات الجنوبية في الجزائر، حيث أكدت أن حركة المرور عادت إلى طبيعتها في معظم الطرق الوطنية، باستثناء بعض الطرق الحدودية في تندوف، حيث لا تزال الأشغال جارية.

من جهة أخرى، وفيما يخص الطرقات المتضررة من الفيضانات، أكد الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، علي بولرباح، أن التدخلات السريعة للمديريات الولائية مكنت من إعادة فتح المحاور الكبرى للطرق خلال 24 ساعة بعد وقوع الفيضانات، وأنه تم إعادة الحركة إلى وضعها الطبيعي في غضون 48 ساعة.

كما أكد بولرباح أن إعادة تشغيل خط السكة الحديدية بشار - النعامة سيكون خلال الشهر المقبل. كما تم إنشاء خلية مركزية على مستوى وزارة الأشغال العمومية لمتابعة وضعية شبكة الطرق والإشراف على جميع الأشغال بشكل فوري.

وتم تخصيص أكثر من 475 عاملا و220 وحدة من العتاد لصيانة وإصلاح الطرق الوطنية والولائية المتضررة، مثل الطريق الوطني رقم 6 الذي يربط بشار بالنعامة، والطريق الوطني رقم 47 في النعامة، والطريق الوطني رقم 1 في تمنراست، والطريق الوطني رقم 3 في إليزي، والطريق الوطني رقم 50 الذي يربط بين بشار وتندوف.

وفيما يخص السكك الحديدية، أشار بولرباح إلى أن الأشغال متواصلة لإصلاح الأضرار التي لحقت بخط السكة الحديدية في جنوب غربي البلاد، خاصة على طول 20 كيلومترا من المحور، ومن المتوقع إعادة فتحه في أكتوبر المقبل.