الإطاحة بشبكة سرقة السيارات واسترجاع 20 مركبة بالبويرة

تمكن عناصر الأمن بولاية البويرة من الإطاحة بشبكة إجرامية متخصصة في سرقة المركبات وتزوير ملفاتها القاعدية، واسترجاع 20 مركبة مسروقة، وفقا لبيان صادر عن مصالح الأمن الوطني اليوم السبت.

وأوضح البيان أن هذه الشبكة الإجرامية، التي تم الإطاحة بها نهاية الأسبوع الماضي، كانت تنشط عبر 7 ولايات في وسط البلاد، وتتكون من 10 أفراد.

وجاءت هذه العملية بعد فتح تحقيق معمق حول نشاط الشبكة، والذي أسفر عن تحديد هوية المدبر الرئيسي لعمليات السرقة، المشتبه به الرئيسي، الذي لديه سوابق قضائية وصادر بحقه أوامر بالقبض في قضايا إجرامية، تم توقيفه مع شركائه، حيث كانوا يقومون بسرقة المركبات وتزوير الأرقام التسلسلية في هياكلها وملفاتها القاعدية لإخفاء المواصفات التقنية الأصلية وبيعها.

وقد تم تقديم المتهمين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة البويرة بتهم تشمل "السرقة الموصوفة، التزوير واستعمال المزور في وثائق رسمية وإدارية والمواصفات التقنية لهيكل المركبات"، إضافة إلى "تقليد أختام الدولة والدمغات واستعمالها".