عمورة يفتتح عدّاد أهدافه

افتتح النجم الجزائري، محمد أمين عمورة، عدّاده من الأهداف بألوان فريقه فولفسبورغ، بمناسبة مواجهة اليوم، أمام نادي شتوتغارت، في إطار الجولة 4 من بطولة "البندسليغا".

وساهم عمورة في منح فريقه التقدم، عندما قدم تمريرة حاسمة ذكية سجل منها زميله جوناس ويند هدف التقدم (الدقيقة 20)، قبل أن يدرك الضيوف التعادل بعدها (الدقيقة 32)، ليعود ابن جيجل ويحسم الفوز لفائدة فريقه بالهدف الثاني في الدقيقة 68، وهو أول أهداف عمورة الرسمية مع فولفسبورغ، هو الذي كان قد رفع التحدي، وأكد في تصريحات سابقه طموحه للوصول إلى 20 هدفا في أول مواسمه في بطولة "البندسليغا".

وقبل تعويضه في الدقيقة 86، أشهر حكم المباراة بطاقة حمراء في وجه عمورة، قبل أن يلغي القرار بعد اللجوء إلى تقنية "الفار"، لتشهد المباراة في آخر أنفاسها (الدقيقة 90+7) إدراك الزوار التعادل، لتنتهي المباراة (2-2).