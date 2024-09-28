1640 شهيدا منذ بداية العدوان الصهيوني على لبنان

أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، فراس الأبيض، اليوم السبت، عن استشهاد 1640 شخصًا، من بينهم 104 أطفال و194 امرأة، منذ بدء العدوان الصهيوني على لبنان في الثامن من أكتوبر 2023.

وفقًا لما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، قدم الأبيض خلال مؤتمر صحفي حصيلة مفصلة لعدد الشهداء والجرحى نتيجة الاعتداءات الصهيونية. كما تناول الخدمات المقدمة للنازحين، الذين تزايدت أعدادهم بسبب الغارات المكثفة على الضاحية الجنوبية.

وأشار إلى أن عدد المصابين بلغ 8408 أشخاص، ولا يزال هناك عدد من الشهداء تحت الأنقاض، بالإضافة إلى وجود مفقودين وأشلاء لم يتم التعرف عليها. كما لفت إلى استشهاد 41 عاملًا صحيًا وإسعافيًا منذ بدء العدوان، وإصابة 111 آخرين بجروح متفاوتة.

تعرض لبنان إلى اعتداءات صهيونية واسعة النطاق استهدفت مختلف المحافظات، ولا سيما قرى وبلدات الجنوب، ما أسفر عن استشهاد وإصابة ما يقارب ثلاثة آلاف شخص، ودفع سكان المناطق المتضررة إلى النزوح بشكل كبير.