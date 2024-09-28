جثمان رئيس نادي أمل سكيكدة كرة اليد يوارى الثرى بمقبرة القبية

وُوري الثرى بعد ظهر اليوم السبت جثمان ياسين عليوط، رئيس النادي الرياضي أمل سكيكدة لكرة اليد، في مقبرة القبية بمدينة سكيكدة، بعد وفاته يوم الجمعة إثر وعكة صحية مفاجئة عن عمر ناهز 58 سنة.

وشهدت مراسم تشييع الفقيد حضور إطارات من وزارة الشباب والرياضة، وممثلين عن الاتحادية الجزائرية لكرة اليد، بالإضافة إلى مسؤولين محليين، ورياضيين، وأقارب وأصدقاء الفقيد، إلى جانب عدد من المواطنين.

يُعرف ياسين عليوط بحبه الكبير للنشاط الرياضي، وكان له دور بارز في نشر الرياضة بولاية سكيكدة، وخاصة لعبة كرة اليد. كما نجح في تأسيس نادي أمل سكيكدة لكرة اليد، الذي حقق العديد من الألقاب، ومثّل الجزائر بصورة مشرفة في المنافسات القارية والعربية.