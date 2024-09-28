ثنائية لبلومي

نصب محمد البشير بلومي نفسه، نجما فوق العادة بمناسبة فوز فريقه هال سيتي، اليوم على ضيفه كارديف سيتي 4-1 في بطولة "الشامبين شيب" .

وبصم بلومي على أول أهدافه وأول ثنائية له مع فريقه الإنجليزي في هذه المباراة التي بدأها فريقه متأخرا في النتيجة قبل أن ينطلق اللاعب الجزائري من الجناح الأيمن ويتقدم ويخادع حارس الزوار (الدقيقة 22) ليعود بعد 12 دقيقة ويوقع الثاني لفريقه والثاني له بعد عمل ثنائي رائع مع أحد زملائه أنهاه بلمسة فنية رائعة في شباك حارس كارديف.

نجل الظاهرة لخضر بلومي وبعد بداية صعبة مع فريقه ودون أن يتأثر بالهدف الذي تسبب فيه في أول ظهور له عاد بشكل ممتاز ويتألق من مباراة لأخرى أملا في السير على خطى رياض محرز الذي انطلق مثله مع ليستر في بطولة "الشامببينشيب" ويفرض بالمناسبة نفسه خيارا ضروريا في المنتخب الأول بعد أن تجاهله بيتكوفيتش في أخر تربصين.